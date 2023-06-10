Erzurum’da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde, park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mikail Başar yaşamını yitirdi, araçtaki Emirhan Yıldırım, yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Mikail Başar yönetimindeki otomobil, Mehmet Sekmen Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarparak kaldırıma savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü ile yanındaki Emirhan Yıldırım’a kaza yerinde ilk müdahalede bulunuldu.



Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan sürücü Mikail Başar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Emirhan Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Erzurum Şehir Hastanesi personeli olan Mikail Başar'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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