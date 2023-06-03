Esendere Gümrük Kapısı’ndaki kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, gümrük muhafaza görevlileri ile ülkelerinden gelen İranlılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralananın olmadığı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki gümrük kapısında, dün öğle saatlerinde, iddiaya göre İran’dan gelenlerin, gümrük kapısı geçişinde, eşyalarının fazla olması nedeniyle gümrük muhafaza memurları geçişlerine izin vermedi. Görevliler ile gelenler arasında tartışma çıktı.

Gümrük muhafaza memurları ile İranlılar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı güvenlik güçleri ayırırken, bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu belirtilirken, kavgada yaralanan olmadı. (DHA)