Esenler’de sahte kimlik ve pasaport yapılan matbaaya operasyon

İstanbul Esenler'de sahte kimlik ve pasaport yapıldığı belirlenen bir matbaaya operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli ülkelere ait 100 adet sahte kimlikle bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler’de bir matbaada sahte kimlik, pasaport ve belge yapıldığı belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde matbaaya operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda yabanı uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramalarda, çeşitli ülkelere ait 100 adet sahte kimlik kartı, 500 adet kimlik yapımında kullanılan boş kart, 2 adet tabanca, 3 adet kart basım cihazı, 2 adet kabartmada kullanılan lazer, 2 adet sıcak pres makinası, 5 adet dijital yazıcı, çok sayıda hologram, basıma hazır 20 adet sahte pasaport, 4 adet test aşaması için havalimanlarında kullanılan mor ışık cihazı ve kimlik, pasaport yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)