Esenyurt’ta sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı

Esenyurt'ta sahte kanser ilacı ve sahte botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kanser ilacı ve sahte botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi.

5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, paketlenerek satışa hazır hale getirilen piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan sahte ilaç ele geçirildi.

Operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise İstanbul’da eczanesi olduğu ve piyasadaki gerçek ilaçların barkodlarını ve karekodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. (DHA)

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