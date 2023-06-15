Eski eşini öldürüp intihar etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kısa süre önce boşandığı eski eşi Şükran Dalmış'ı (34) öldüren İsmet Dalmış (35), daha sonra yaşamına son verdi.

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Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokak’ta iddiaya göre kısa süre önce boşanan ve bir çocukları bulunan Şükran Dalmış ile İsmet Dalmış tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce İsmet dalmış, belinden çıkardığı tabanca ile eski eşine art arda ateş etti.

İNTİHAR ETTİ

Şükran Dalmış, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun ile kanlar içerisinde yere yığıldı. İsmet Dalmış, olay yerinden birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez tabancayı kendi başına dayayıp ateşledi.

KURTARILAMADI

Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsmet Dalmış’ın yaşamını yitirdiği belirlerken, ağır yaralı olduğu saptanan Şükran Dalmış, ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şükran Dalmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden İsmet Dalmış ve Şükran Dalmış savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Çevrede inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

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