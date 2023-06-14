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Eski sevgilisi dehşeti yaşattı, serbest kaldı

İstanbul’da 17 yaşındaki E.B.’ye ayrıldığı erkek arkadaşı dehşeti yaşattı. Gözaltına alınan saldırgan serbest kaldı.

Habip ATAM
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Eski sevgilisi dehşeti yaşattı, serbest kaldı

Dehşete düşüren olay 9 Haziran'da Gaziosmanpaşa'da yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki E.B., sevgilisi Furkan K.K.‘dan bir ay önce ayrıldı. Ayrılığı kabullenmeyen Furkan K.K. olay günü saat 18.30 sıralarında genç kızın evinin önüne gitti.

Telefonla aradığı E.B.'nin aşağıya inmesini söyledi. E.B. “Babam evde bu saatte aşağıya inmeme izin vermez” diyerek gelemeyeceğini söyledi. İddiaya göre, duruma sinirlenen Furkan K.K. “Sen gelmezsen, evinize çıkarım, babanla konuşurum” dedi. Genç kız bunun üzerine aşağıya indi. Eski sevgilisinin bulunduğu arabaya bindi.

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YÜZÜNE YUMRUK ATTI

Konuşan ikili arasında tartışma yaşandı. E.B.'nin iddiasına göre Furkan K.K., saçını çekti, yüzüne yumruk attı.

İfadesinde; “Yüzüme yumruk attı. Saçımı çekerek beni dövdü. Ben fırsatını bulup kapıyı açıp kendimi dışarı attım. Cep telefonum araçta kalmıştı. Arkamdan fırlattı gitti” diyen genç kızı arkadaşının ağabeyi hastaneye kaldırdı.

GAZİ BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızının darp edildiğini öğrenen baba Murat B. hastaneye gitti. Kızının burnuna sargı yapıldığını gören terör gazisi baba emniyete giderek şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Furkan K.K., yapılan şikayet üzerine 12 Haziran’da gözaltına alındı. Adliyeye götürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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