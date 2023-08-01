Ev değil, silah fabrikası
Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin baskın yaptığı ev silah imalathanesi çıktı. Evde çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan araçlar ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve imalatı yapıldığı istihbaratını değerlendirerek Nazilli ilçesi Prof. Muammer Aksoy Mahallesi’nde planlı takip yaptı. Hedif evi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yeterli kanıta ulaştıktan sonra dün sabah saatlerinde baskın düzenledi.
“KURU SIKIDAN BOZMA SİLAHLAR”
Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada 11 adet namlusu açık kurusıkıdan bozma 9mm. tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, 45 adet tabanca fişeği, 1 adet yivsiz tüfek, 10 adet ağzı açılmış namlu, 25 adet ateşleme iğnesi, 10 adet icra yayı ve mili, 1 adet elektronik torna tesviye namlu açma, 1 adet matkap, 20 adet matkap ucu, 20 adet el aleti, 15 adet şarjör, 5 adet tabanca üst kapağı, 5 adet cep telefonu, 3 adet tabanca temizleme yağı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.