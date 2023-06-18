Ev sahibini ‘köpek besleme’ tartışmasında öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Fırat Y. (25), ortak kullandıkları bahçede köpek beslemesini istemediği belirtilen ev sahibi Orhan Mercan'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

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Olay, Yıldıztepe Mahallesi 197’nci sokakta bulunan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Gecekondunun bahçesinde köpek beslemeye başlayan Fırat Y., üst katında oturan 8 yıllık ev sahibi Orhan Mercan ile tartışma yaşadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Fırat Y., evde bulunan pompalı tüfekle Mercan’a ateş etti. Ağır yaralanan Orhan Mercan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fırat Y., olayın ardından polise teslim oldu. Orhan Mercan’ın cenazesi Ankara’nın Akyurt ilçesinde bugün öğle vakti toprağa verilirken, Fırat Y.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

“KÜFÜRLERİ KALDIRAMADI”

Orhan Mercan’ın başka bir kiracısı Emine Doğar (41), Mercan’ın hakaret edip bastonunu Fırat Y.’ye fırlattığını belirterek şunları söyledi;

*Çocuğun da elinde fırça vardı, fırçayı fırlattı. Sonra Orhan amca annesine çok ağır kelimeler kullandı. Çocuğun da çok ağrına gitti, çocuk sinirlendi. Birden içeriye koştu. Tüfeği eline aldı, bir el ateş etti.

*Adam olduğu yere yığıldı. Çocuk ‘ben ne yaptım’ dedi, psikolojisi bozuldu, ağladı. Ben direkt ambulansı aradım. Eşim, oğlum müdahale etti; ama kurtulmadı. Orhan amca psikolojik rahatsızdı. Tek kalıyordu, 3 çocuğu vardı. Bacıları yemeğe, temizliğe geliyordu. Bağırıp çağırırdı, çok küfrü vardı.

*Bizimle de kavga etti. Kardeşlerine söylüyorduk, kardeşi de ‘hasta, rahatsız, alttan alın’ diyordu. Adamın hastaneden ölüm haberi geldi, aradan 5 dakika geçti köpeğe de araba vurdu. Çok kötü bir olay. Birine Allah rahmet eylesin, diğerine Allah yardım etsin. O da genç, cahil. Kaldıramadı küfürleri. (DHA)

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