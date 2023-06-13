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Ev sahibiyle kavga edip kendi evine ateş açtı, tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ev sahibinin oğlu ile tartıştıktan sonra kendi oturduğu eve ateş edip, gelen polis ekiplerine de mukavemet eden E.Ç. (55), tutuklandı.

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Ev sahibiyle kavga edip kendi evine ateş açtı, tutuklandı

Kocaceli’de yaşanan olay, pazar günü saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlıyalı Mahallesi Prof. Dr. Şerif Canga Sokakta meydana geldi. Sokakta silah sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemede, E.Ç.nin oturduğu eve 2 merminin isabet ettiği belirlendi. E.Ç., inceleme yapan polislere mukavemet gösterince gözaltına alındı. Polis, E.Ç.nin çevrede oturduğu evin sahibinin oğlu F.Y. (24) ile tartıştıktan sonra kendi oturduğu eve ateş açtığı bilgilerine ulaştı. Çevrede arama yapıldı ancak silah bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ateşli silah kullanmak ve polise mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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