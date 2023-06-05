Evine gittiği arkadaşını darbedip başına sert bir cisimle vurarak öldürdü
Eskişehir'de Tolga Ç. (48), evine gittiği arkadaşı Muhittin Buralı'yı (64) çıkan tartışmada darbedip, başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Tolga Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi’nde dün gece Muhittin Bural ile evine gelen arkadaşı Tolga Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tolga Ç., darbettiği Buralı’nın başına sert bir cisimle vurdu. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Tolga Ç.’yi gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhittin Buralı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Muhittin Buralı’nın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli Tolga Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)