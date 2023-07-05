Evini ve arabasını yakan damadını öldürdü

Karabük'te Nail Yılmaz (54), aralarındaki husumet nedeniyle geçen ay evini ve arabasını yakan damadı Ümit Yarbaşı'nı (30), öldürdü, beraberindeki ağabeyi Ö.Y. ise yaraladı.

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5 Haziran’da Ümit Yarbaşı, husumetli olduğu kayınpederi Nail Yılmaz’ın Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesindeki evini ve otomobilini ateşe verdi.

Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, kayınpederin şikayeti üzerine Ümit Yarbaşı tutuklandı. 23 gün cezaevinde kalan Yarbaşı, 6 gün önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yarbaşı’nın serbest kaldığını duyan Nail Yılmaz, dün cumhuriyet savcılığına giderek damadının kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinin bulunmadığını belirtip suç duyurusunda bulundu.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Ümit Yarbaşı, dün akşam saatlerinde ağabeyi Ö.Y. ile birlikte kayınpederinin evinin önüne gitti. Damadını evinin önünde gören Nail Yılmaz, evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ümit Yarbaşı, hastanede hayatını kaybetti, ağabeyi Ö.Y.’nin ise tedavisi sürdürülüyor.

Polise teslim olan Nail Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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