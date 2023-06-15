Evlerden lüks ciplerle hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

İstanbul'un farklı ilçelerinde 6 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

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İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çekmeköy, Beykoz, Maltepe, Beşiktaş ve Kadıköy’de farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıklara ilişkin çalışma yürüttü.

İkametlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 6 hırsızlığın da aynı şüphelilerce gerçekleştirildiğini tespit etti.

İncelenen görüntülerden birinde, apartmanın otoparkına lüks araçla gelen zanlılardan 2’sinin binaya girdikleri, bir süre sonra diğer 2 şüpheliyle dönüp araca bindikleri ve uzaklaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca peruk, gözlük ile çarşafla eşkallerini gizlemeye çalıştıkları, apartmandan çıkarken ellerinde de çok sayıda çanta ve poşet olduğu saptandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Lüks aracın Bursa’dan çalıntı olduğunu ve sahte plaka takıldığını tespit eden polis, zanlılardan Güldeste Y. (52) ile Melek Y’yi (45) gözaltına aldı.

Güldeste Y’nin 22 yıl, Melek Y’nin ise 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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