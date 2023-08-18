Fatih’te şüpheli ölüm: Cezayirli kadın öldü, Tunuslu erkek tutuklandı

Fatih'te Tunuslu iş adamıyla alacak verecek meselesini görüşmeye giden Cezayirli kadın otel odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Tunuslu şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

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İstanbul, Fatih’te gerçekleşen olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Cezayir uyruklu Fouza Lounici, Tunuslu iş adamı Mohammed B.’nin kaldığı otele gitti.

Akşam saatlerinde alacak verecek meselesini görüşmek için otel odasında bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mohammed B., otel odasında Lounici’yi darbetti. Bir süre sonra Lounici, bilinmeyen bir nedenle otel odasının camından düşerek ağır yaralandı.

ŞÜPHELİ ODAYA GİRDİKTEN SONRA KADIN DÜŞÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Lounici, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının kaldığı odada kan izlerine rastladı. Tunuslu şüpheli Mohammed B. gözaltına alınarak polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tunuslu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntülerde, şüpheli Mohammed B.’nin Fouza Lounici’nin kaldığı odaya girdiği, bir süre sonra kadının otelin camından aşağıya düştüğü görülüyor. O esnada sokakta telefonla konuşan vatandaş ise, kadının aşağıya düştüğünü görünce kenara çekilerek kaçıyor. (DHA)

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