Feci kazada yanarak can verdi
Erzurum'un Tortum ilçesinde, mazot yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzurum-Tortum kara yolu Aksukapı mevkiinde meydana geldi.
44 yaşındaki Mehmet Nuri Çelebi’nin kullandığı mazot yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.
Tanker, çarpmanın etkisiyle alev aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede sürücü Çelebi’nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale geldi.
Olay sebebiyle jandarmanın önlem amacıyla bir süre trafiğe kapattığı yoldaki ulaşım, yangının söndürülmesi sonrası normale döndü.
Tortum Kaymakamı Fatih Bayram ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, kaza yerinde incelemede bulundu.
Çelebi’nin cenazesi Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)