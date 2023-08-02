Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Konya’da narkotik ekipleri, il dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin teslimatı sırasında baskın yaptı. Baskında piyasa değeri 10 milyon lira olduğu belirtilen, metamfetamin ve kokainden oluşan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözalıtna alındı.

Müslüm EVCİ

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, M.İ. ve E.K. isimli şahısların Konya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edildi.

Takibe alınan şüpheliler Konya iline bir TIR ile giriş yaptı. Narkotik ekipleri alışveriş anına kadar aracı uzaktan takiplerini sürdürdü. TIR’ın Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yol kenarında durması üzerine ekipler uzaktan izleyerek, uyuşturucu maddeyi teslim alacak olanların gelmesini bekledi.

Yaklaşık 10 dakika sonra TIR’ın önüne uyuşturucu teslimatı için, içerisinde S.A. ve eşi M.A.'nın olduğu bir kamyonet yanaştı. S.A. otomobilinden inerek TIR’a doğru yürümeye başladığı esnada narkotik ekipleri harekete geçti.

OPERASYON ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Zehir tacirlerine düzenlenen operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Şüphelinin TIR’a doğru yöneldiği esnada narkotik ekibi hızla gelerek kamyonetin önünü kesti. Polisin geldiğini gören S.A. kamyonete binerek kaçmak istedi.

Ancak narkotik ekibi, önünü kestiği için kaldırıma ve polis aracına çarptı ve ilerleyemedi. Teyakkuzda olan narkotik ekibi, direksiyonu sağa doğru kırarak şüphelinin aracının önünü tamamen kapattı. Ardından gelen takviye ekipler de silahlarını çekerek şüphelileri araçlarından indirip yere yatırdı.

10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin TIR’da yaptığı aramada, piyasa değerinin 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 2 kilogram metamfetamin maddesi ile 3 kilo 20 gram kokain ele geçirildi.

4 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak” suçlarından gözaltına alınan 4 zehir taciri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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