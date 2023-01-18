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Firari hükümlü, Bulgaristan’a kaçmak isterken yakalandı

Kırklareli'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK/KCK'lı A.G., Bulgaristan'a kaçmak isterken sınır köyünde yakalandı.

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Firari hükümlü, Bulgaristan’a kaçmak isterken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının tespiti ve arananların yakalanmasına ilişkin istihbarat çalışmasında, PKK/KCK üyesi A.G.’nin Bulgaristan’a kaçacağını belirledi.

A.G., Kofçaz ilçesinin Bulgaristan’a sınır Karabalar köyünde yakalandı. A.G. hakkında ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası, aranma kaydı ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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