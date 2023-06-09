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Fünye ile patlatılan kazandan çorba çıktı

Tokat'ta, İl Halk Kütüphanesi önünde bulunan şüpheli kazan, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Kazanın içerisinden çorba çıktı. 

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Fünye ile patlatılan kazandan çorba çıktı

Tokat İl Halk Kütüphanesi önünde saat 19.00 sıralarında şüpheli bir kazan gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatılırken, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kazan, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Kazanın içerisinde ise mercimek çorbası olduğu anlaşıldı. (DHA)

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