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Gaziantep’te cami önündeki şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

Gaziantep'te, cami önündeki şüpheli bavul bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan bavul boş çıktı.

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Gaziantep’te cami önündeki şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

Gaziantep Emek Mahallesi’nde öğle saatlerinde Hacı Süleyman Aytekin Camisi önünde bavul gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bavul, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Endişe yaratan bavul boş çıktı. (DHA)

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