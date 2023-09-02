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Gaziantep’te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

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Gaziantep’te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep yönüne giden Mehmet Yavuz (26) yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Kapçağız Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz çıkan Fevzi Kaygusuz’un (35) kullandığı 27 AGL 984 plakalı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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