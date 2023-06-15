Gökova’da Cayrokopter düştü: 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi yakınlarındaki Gökova Körfezi'nde uçuş yapan Cayrokopter (Eğitim helikopteri) türbülansa girince iniş yapmak isterken düştü, iki kişi yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi ile Akbük Mahallesi arasındaki Gökova Körfezi’nde uçuş yapan ve kalkış yeri belirlenemeyen iki kişilik Cayrokopter (Eğitim Helikapteri) Akbük sahiline yakın bölümde uçarken türbülansa girdi.

İçinde iki kişinin bulunduğu Cayrokopter, türbülanstan kurtulmak için alçaldı ve tarlaya iniş yapmak istedi.

Pilot, türbülanstan kurtulmak için alçaldığı esnada zeytin ağacına çarparak durabildi. Görgü tanıkları Cayrokopterin burun üstü yere çakılmasını zeytin ağacının önlediğini belirttiler. Kaza sonrası iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yaralılar sağlık kuruluşuna sevk edildi.