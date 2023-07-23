Gölete giren 15 yaşındaki çocuktan kötü haber
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.
İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi’nden arkadaşlarıyla Hacıoğlu mevkisindeki Paşa Suyu Mesire Alanı’na gelen Berat Efe A, gölete girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Daha sonra gözden kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerden yardım istendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Suda yapılan aramanın ardından göletten çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)