Gündüz vakti hırsızlık: Kuyumcunun duvarını kırdılar…

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcunun duvarı gündüz saatlerinde kırılarak 3 kilogram altın çalındı.

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir kuyumcu dükkanı, duvarı delinerek soyuldu. Yusuflar Mahallesi’nde bulunan bu kuyumcu işletmesinde, işletme sahibi ve çalışanları Cuma namazı için camiye gitti. Bu süre zarfında, henüz kimliği belirlenemeyen bir veya birkaç kişi, iş yerine duvarı delerek içeri girdi ve kuyumcuda bulunan altınları çalarak kaçtı.

Namaz sonrasında iş yerine geri dönen iş yeri sahibi, olayı fark ederek hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerinden yaklaşık 3 kilogram altının çalındığı, iş yeri sahiplerinin yabancı uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı. (AA)

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