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Hasat ettiği arpayı satışa götürürken kazada hayatını kaybetti

Çankırı'da devrilen arpa yüklü traktörün altında kalan sürücü Kadir Çarkçeviren (63), hayatını kaybetti.

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Hasat ettiği arpayı satışa götürürken kazada hayatını kaybetti

Çankırı-Yapraklı kara yolu hayvan pazarı mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hasat ettiği arpayı satışa götüren Kadir Çarkçeviren’in kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Çarkçeviren’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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