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Hatay’da ağır hasarlı 9 katlı bina böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 9 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Yayınlanma: 16:19 - 22 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.

Merkez Antakya ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde de ağır hasarlı 9 katlı binada yıkım gerçekleştirildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın kolonları iş makineleriyle kırılarak kontrollü şekilde yıkıldı.

Ağır hasarlı binadaki kontrollü yıkım, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince görüntülendi. İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı. Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti. (AA)

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