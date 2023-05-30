Abone Ol

Hatay’da depremde hasar gören caminin minaresi devrildi

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde hasar gören Numune Camii’nin minaresi, yıkım esnasında kamyonun üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Etrafa sıçrayan taş parçaları çevredeki iş yerlerine de hafif hasar verdi.

Can ÇAPAR
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Numuneler Mahallesi’nde bulunan Numune Camii, 6 Şubat depreminde hasar görmüştü.

Caminin hasar gören minaresinin yıkımı için çalışma başlatan ekipler yanlış hesap yaptı. İş makinasına halatla bağlanan cami minaresi yıkım esnasında kamyonun üzerine devrildi.

Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Minarenin yıkımı esnasında etrafa sıçrayan taş parçaları çevredeki iş yerlerine de hafif hasar verdi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam