Hatay’da depremde hasar gören caminin minaresi devrildi
Hatay’da 6 Şubat depremlerinde hasar gören Numune Camii’nin minaresi, yıkım esnasında kamyonun üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Etrafa sıçrayan taş parçaları çevredeki iş yerlerine de hafif hasar verdi.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Numuneler Mahallesi’nde bulunan Numune Camii, 6 Şubat depreminde hasar görmüştü.
Caminin hasar gören minaresinin yıkımı için çalışma başlatan ekipler yanlış hesap yaptı. İş makinasına halatla bağlanan cami minaresi yıkım esnasında kamyonun üzerine devrildi.
Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Minarenin yıkımı esnasında etrafa sıçrayan taş parçaları çevredeki iş yerlerine de hafif hasar verdi.