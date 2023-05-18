Hatay’da tabanca, sopa ve bıçaklı kavgada polise saldırdılar: 4 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sokakta karşı karşıya gelen husumetli iki aile arasında çıkan tabanca, bıçak ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polislere de sopayla saldıran çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde aralarında husumet bulunan iki aile karşı karşıya geldi. Aileler arasında çıkan tartışma, kısa sürede tabanca, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Gruptakilerden 1’i bıçakla, 3’ü ise tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gruptakilerden bazıları sopalarla polislere de saldırırken, bölgeye sevk edilen takviye ekipler olayı sonlandırdı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili çok sayıda kişi ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA