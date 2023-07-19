Havalimanında bin 240 canlı arı ele geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanında takibe alınan bir şüphelinin bagajlarını kontrol eden Gümrük Muhafaza ekipleri, toplam bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ele geçirildi.

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Yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanına gelen yabancı uyruklu yolcudan şüphelenen ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

Pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çeken şüpheli, ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sistemi sırasında şüpheli yoğunluklar tespit eden ekipler, şüpheliye ait bagajları fiziki kontrole tabi tuttu.

Şüphelinin nezaretinde yapılan kontrollerde 205 şeffaf kutu içerisinde her kutuda 6 adet olmak üzere toplamda bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı.

Arıların ırkını araştıran ekipler, çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olması nedeniyle kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen arılar koruma altına alınması için Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla alakalı soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürüyor. (DHA)