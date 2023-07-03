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Havaya ateş açana tepki gösterdi, dövülünce öldürdü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Yaşar Işıtan (35), havaya ateş açtığı için tepki gösterdiği, ardından dükkanına gelip kendisini darbeden Murat Gökay'ı (53) bıçaklayarak öldürdü.

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Havaya ateş açana tepki gösterdi, dövülünce öldürdü

Kurban Bayramı’nın ilk günü havaya silahla ateş açtığı iddia edilen Murat Gökay, kendisine tepki gösteren Yaşar Işıtan ile tartıştı.

BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Bu tartışmanın ardından Gökay, dün akşam yanına T.G. ile K.Y.’yi alarak Işıtan’ın dükkanına gitti. Burada darbedilen Işıtan, masadaki bıçağı alarak Gökay’ı karnından bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan Gökay, kurtarılamadı. Polis, Işıtan ile T.G. ile K.Y.’yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası T.G. ve K.Y. serbest bırakıldı, Yaşar Işıtan ise tutuklandı. (DHA)

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