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HDP ilçe başkanı tutuklandı

Kocaeli'nde ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

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HDP ilçe başkanı tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak, dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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