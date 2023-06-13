Heyelanda iki araç toprak altında kaldı:1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle iki aracın toprak altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dazkırı’da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.
Öte yandan, kara yolunun heyelanın meydana geldiği şeridi ulaşıma kapandı. (AA)