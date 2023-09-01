Abone Ol

Hırsızların gözü döndü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cami, mezarlık ve hayratlarda bulunan muslukları çalan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hırsızların gözü döndü

Sakarya Hendek ilçesindeki Sümbüllü, Soğuksu, Kurtköy, Tuzak, Yeşilvadi, Kargalıyeniköy, Servetiye, Nuriye, Kazimiye ve Martinler mahallelerinde bulunan cami, mezarlık ve hayratlarda bulunan muslukların çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Sakarya ve Hendek İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muslukları çaldıkları tespit edilen Ö.K ve Ö.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İki şüphelinin çaldıkları muslukları hurdacılara sattıkları öğrenildi. Şüpheliler, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.(DHA)

Ankara'da hırsızlık alarmıİlginizi ÇekebilirAnkara'da hırsızlık alarmı
X Reklam