İBB’nin Askıda Fatura uygulaması dünyaya açıldı

İBB, Askıda Fatura uygulamasını deprem yardımlarının sürdürülebilmesi amacıyla dünyaya açtı. Dünyanın her tarafındaki yardımseverler, hazırlanan İngilizce site üzerinden İBB’nin yönlendirmesiyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilir hale geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 2020 baharında oluşturduğu çevrimiçi bağış platformu Askıda Fatura, tüm dünyada ilgi gördü ve 2021 yılında Küresel Belediye Başkanları Ödülü kazandı.

Bol ödüllü projeyi şimdi de dünyaya açan İBB, https://askidafatura.ibb.gov.tr/ sitesi üzerinden İngilizce dil seçeneğiyle hizmet vermeye başladı.

“Pay It Forward” olarak da adlandırılan platformun uluslararası versiyonu, bu desteğin dünyaya açılan yüzü olmaya başladı. Globale açılan platform ile artık dünyanın her tarafındaki yardımseverler, İBB'nin yönlendirmesiyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilir hale geldi.

İMAMOĞLU DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından; “İstanbul’da doğan Askıda Fatura, benzersiz bir kent dayanışması ağı olarak dünyaya örnek olmuştu. Aile, öğrenci, anne, eğitim ve depremzede desteğiyle genişleyen platform şimdi tüm dünyaya açılıyor” ifadeleriyle duyurdu.

BOL ÖDÜLLÜ PLATFORM

İBB, tüm dünyada büyük ses getiren ‘Askıda Fatura' projesiyle, 2021 yılı ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nı kazanmıştı. Dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu yarışmada İstanbul, Paris ve Londra ve New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya kentini geride bırakarak büyük ödüle ulaştı.

Proje son olarak Amerika merkezli IDC'nin düzenlediği dijital inovasyon projelerinin öne çıkarıldığı etkinlikte 6'ıncı ödülünü aldı. Askıda fatura projesi daha önce de Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı'nın (NALAS) düzenlediği İyi Uygulamalar Sempozyumu'nda, Avrupa'da ‘İyi Uygulama' örneği kategorisinde; IDC CIO 2020 ödüllerinin ‘İş Geliştirme' kategorisinde; Sürdürülebilir İş ödüllerinin ‘Sosyal Etki / Covid-19 Çalışmaları' kategorisinde; IDC CIO 2021 ödüllerinin hem IT Cost Efficiency hem de ‘Business Enablement' kategorisinde ödül aldı.

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