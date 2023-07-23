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İETT otobüsü ve otomobile çarptı

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

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İETT otobüsü ve otomobile çarptı

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi’nde seyir halindeki Süleyman Akyasan idaresindeki Özel Halk Otobüsü, sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada otobüs ve otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muallim Naci Caddesi’nde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)

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