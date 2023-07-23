İETT otobüsü ve otomobile çarptı
Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi’nde seyir halindeki Süleyman Akyasan idaresindeki Özel Halk Otobüsü, sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada otobüs ve otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muallim Naci Caddesi’nde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)