İETT otobüsüne baltalı saldırı kamerada

İstanbul Fatih'te İETT otobüsüne yine İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sürücüsünün baltayla saldırmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Fatih’te 26 Haziran sabah saatlerinde 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT’ye şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı özel halk otobüsünün aynasına çarptı.

BALTAYLA SALDIRDI

Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen İETT’ye bağlı özel halk otobüsü şoförü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. İBB’den yapılan açıklamada, “İETT aracımıza saldırıda bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek, taşımacılık hizmetinden uzaklaştırılmıştır. Kurumumuzca ve adli makamlarca konu takip edilmektedir” denildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olayla ilgili özel halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün özel halk otobüsünün önüne geçmeye çalıştığı sırada aynaya çarptığı bunun üzerine sürücünün şoför kabininden baltayı alarak araçtan indiği görülüyor. (DHA)

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