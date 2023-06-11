Ilısu Barajı havzasında sandal alabora oldu: 8 kişi kurtarıldı

Siirt'te Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı havzasında açıldıkları sandal alabora olarak batan 8 kişi, çevredeki teknelerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Standart boyut

Siirt’te akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı havzasında 8 kişi sandala binerek açıldı.

Sandal henüz bilinmeyen nedenle alabora olurken, içindeki 8 kişi suya düştü. Sandalın battığını gören çevredeki tekneler yardıma giderken, durum AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Ekipler bölgeye sevk edilirken, sudaki 8 kişi de teknelere alınarak karaya çıkarıldı. Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“KAYIP VE YARALIMIZ YOK”

AFAD İl Müdürü Cahit Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen ihbarla ekiplerin harekete geçtiğini belirterek, “AFAD, Jandarma, UMKE ve ambulanslar olmak üzere hepimiz buraya intikal ettik. Burada gördüğümüz kadarıyla sandal tarzı bir deniz taşıtına 8 kişi binmiş ve karşıya geçmek istemişler ancak alabora olması sonucunda suya düşmüşler. Kendi imkanlarıyla ve buradaki vatandaşlar tarafından çıkarılmıştır. Herhangi olağanüstü bir şey yok. Çok şükür kayıp ve yaralımız yok” dedi. (DHA)