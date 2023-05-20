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İmamoğlu, çamaşırhaneye dönüştürülen yardım tırını Hatay’a uğurladı

İstanbul İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremzedelere hizmet verecek çamaşırhaneye dönüştürülen yardım tırını Kartal’dan Hatay’a uğurladı.

Özlem GÜVEMLİ
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İmamoğlu, çamaşırhaneye dönüştürülen yardım tırını Hatay’a uğurladı

İBB'nin katkılarıyla, Küçükalioğlu Vakfı'nın organizasyonunda hayırseverlerin bağışladığı çamaşır yıkama ve kurutma tırı depremin vurduğu Hatay'a doğru yola çıktı.

Tırı, İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Kartal'dan Hatay'a uğurladı. Bağışçı aileden, yapılacak yardım çalışması hakkında bilgi alan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Emeğinize sağlık. katkısı geçen bütün aile fertlerine size teşekkür ediyoruz. Deprem bölgesinde uzun süre daha insanların bu tür mobil ihtiyaçları sürecek.

*Bir yandan orada emeklerimiz devam ediyor. Farklı işlerde, farklı katkılar çıkıyor, onları tamamlıyoruz.

*Bu rutinde ihtiyaç olunan bir saha. İBB'nin oradaki koordinasyon ekibimiz güçlü. Zaten onlarla eşleşecekler, beraber çalışacaklar” dedi.

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