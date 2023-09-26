İnşaat işçisinin şüpheli ölümü
Balıkesir'de çalıştığı inşatta pompalı tüfekle başından vurulan mermer ustası Dursun Gargın yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir inşaatta meydana geldi. Mermer ustası Dursun Gargın, çalıştığı inşaatta pompalı tüfekle vuruldu. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi 49 yaşındaki Gargın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tüfekle birlikte olay yerinde yakalanan B.K., polis tarafından gözaltına alındı.
B.K.’nin polise verdiği ilk ifadede, tüfeği inşaat yakınında bulduğunu ve kontrol etmek için incelerken ateş aldığını söylediği öğrenildi. (DHA)