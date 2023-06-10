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İnşaatın 4’üncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katında boya yaparken dengesini kaybedip düşen Yakup Güçlü (65), yaşamını yitirdi. 

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İnşaatın 4’üncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde 5 katlı apartman inşaatında meydana gelen olayda Yakup Güçlü, 4’üncü katın balkonunda boya yaparken dengesini kaybedip zemine düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Güçlü’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Güçlü’nün cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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