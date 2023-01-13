İnşaattan düşen işçi kurtarılamadı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen yabancı uyruklu kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
19 Mayıs Mahallesi Göktürk Sokak’taki apartman inşaatının iskelesinde dış cephe mantolama işi yapan Irak uyruklu Wood Sarey (30), dengesini kaybederek düştü.
İşçilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Sarey, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, müteahhit S.K. ile dış cephe mantolamasını yapan firmanın yetkilileri S.S. ve E.S’yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. (AA)