İnşaattan düşen işçi kurtarılamadı
Ordu'da inşaatın dördüncü katından düşen bir işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ordu’nun Kumru ilçesinde, Demircili Mahallesi’nde bir inşaatın dördüncü katında çalışan 54 yaşındaki Enver Doğru, dış cephe kaplaması esnasında dengesini kaybederek iskeleden düştü.
Ağır yaralanan Doğru, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (AA)