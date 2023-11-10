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Interpol tarafından aranıyordu, Türkiye’de yakalandı

Şanlıurfa'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

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Interpol tarafından aranıyordu, Türkiye’de yakalandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.K.M’nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)