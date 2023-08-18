İranlı turist havuzda ölü bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen İranlı turist gece yarısı kaldığı otelin havuzunda ölü bulundu. Cenaze ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otele ailesi ile birlikte tatile gelen İranlı Sanaz Rezazadeh Kalkhoran gece yarısı yüzmek için girdiği havuzda otel personeli tarafından hareketsiz bulundu.
Kalkhoran için sağlık ekibi çağrıldı. Sudan çıkarılan İranlı turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. İranlı turistin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.