İş güvenliği videosu çekti, 2 gün sonra iş kazasında öldü

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde çalıştığı tuğla fabrikasında iş kazalarına dikkat çekmek amacıyla video çeken Hüseyin Pirinççi (22), video yayınladıktan sadece 2 gün sonra iş kazasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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Afyonkarahisar’da tuğla fabrikasında çalışan Hüseyin Pirinççi, 12 Eylül tarihinde iş kazası geçirdi ve bir makinenin bacağına sıkışması sonucu yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pirinççi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hüseyin Pirinççi, Karaaslan Köyü Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde kimlikleri açıklanmayan 2 kişi tutuklandı. Ayrıca soruşturma kapsamında fabrika çalışanlarından bazılarının ifadelerine başvuruldu.

VİDEO PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Hüseyin Pirinççi’nin, iş kazalarına dikkat çekmek ve fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekmek amacıyla aynı fabrikada çektiği bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortaya çıktı. Videoda, Pirinççi, iş arkadaşlarına “Arkadaşlar, bu düğmelere dikkat edin. Bunları yanlışlıkla basarsanız, kafanızı Paris’e, vücudunuzu köyümüze gönderirler” şeklinde uyarılarda bulunarak dikkat çekiyordu. (AA)

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