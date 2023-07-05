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İş insanı restoranda kurşunların hedefi oldu

Eskişehir'de iş insanı İsmail Ilgaz, yemek yediği bir restoranda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacaklarından vuruldu.

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İş insanı restoranda kurşunların hedefi oldu

Eskişehir’de bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı olan İsmail Ilgaz, arkadaşıyla birlikte Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesindeki bir piknik alanına gitti.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Ilgaz ve arkadaşı buradaki bir restoranda yemek yerken, henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtı. İki bacağından da yaralanan İsmail Ilgaz, iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Ilgaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince araştırma başlatıldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. (DHA)

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