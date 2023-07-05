İş makinesiyle tarihi eser kazısına 3 gözaltı
Aydın'da ekskavatörle kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Aydın’da iş makinesiyle kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri, değerlendirilen ihbarla, tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığını belirledi. Dün öğle saatlerinde bölgeye operasyon düzenlendi. Bir vatandaşa ait arazide, ekskavatörle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları kepçe ve muhtelif kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)