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İş makinesiyle tarihi eser kazısına 3 gözaltı

Aydın'da ekskavatörle kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yayınlanma: 11:48 - 05 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İş makinesiyle tarihi eser kazısına 3 gözaltı

Aydın’da iş makinesiyle kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri, değerlendirilen ihbarla, tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığını belirledi. Dün öğle saatlerinde bölgeye operasyon düzenlendi. Bir vatandaşa ait arazide, ekskavatörle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları kepçe ve muhtelif kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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