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IŞİD’in hücre evine baskın

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü IŞİD''in hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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IŞİD’in hücre evine baskın

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli’de tespit ettikleri hücre evi olarak değerlendirilen bir eve dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Manisa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerin Türkiye’ye giriş yapmadan önce IŞİD terör örgütünde aktif olarak görev aldıkları tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

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