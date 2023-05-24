IŞİD’in hücre evine baskın
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü IŞİD''in hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli’de tespit ettikleri hücre evi olarak değerlendirilen bir eve dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Manisa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şüphelilerin Türkiye’ye giriş yapmadan önce IŞİD terör örgütünde aktif olarak görev aldıkları tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)