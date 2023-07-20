İstanbul Havalimanı’nda engelli aracının aküsünde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, elektrikli sandalyenin akü bölümüne gizlenmiş 8 kilo 320 gram kokaine el konuldu.

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı’nda yurt dışından gelen bir kişiyi mercek altına aldı.

Uçağın inmesiyle harekete geçen ekipler, ilk olarak şüpheli kişinin bagajlarını kontrol etti ancak yasa dışı herhangi bir bulguya rastlamadı.

Pasaport kontrolleri yapılırken şüpheli kişiye ait olduğu belirlenen elektrikli sandalyeyi x-ray tarama sistemine sevk eden ekipler, aracın akü kısmında şüpheli yoğunluklar olduğunu belirledi.

Bu bölümü çıkaran ekipler, akü kapağını açtıklarında bataryanın etrafına sarılı alüminyum folyonun içinde toz halde beyaz renkli madde tespit etti.

Yapılan analiz sonucu söz konusu maddenin kokain olduğu belirlendi. Böylece, akünün içinde bulunan 8 kilo 320 gram kokain ele geçirildi.

Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan uyuşturucuya el konuldu. (AA)

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