İstanbul Havalimanı’nda kurulan sandıklarda seçim sonuçları belli oldu

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu kapsamında İstanbul Havalimanı'nda kurulan 12 sandıkta oy sayım işlemleri tamamlandı.

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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu kapsamında İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan toplam 12 sandıkta kullanılan oyların sayım işlemi tamamlandı. Arnavutköy 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu’ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı’nda yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan toplam 16 bin 578 kişi oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 8 bin 839 oy alırken, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 660 oy aldı. 79 oy ise geçersiz sayıldı. (DHA)

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