İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul ve Türkiye’nin kuzeyi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bu gece başlaması beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışın, cumartesi öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre; İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey bölgelerinde, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyecek. Beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.

23.00'A DİKKAT

Bu gece 23.00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması bekleniyor.

Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçeleri Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile, cumartesi akşam 22.00'a kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin ediliyor.

Mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği, bu nedenle yağışların tahmin edilenden fazla olabileceği uyarısı da yapıldı.

İBB Ekipleri, yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladı. Olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimler yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yıldırım düşmesi, ağaç kırılması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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