İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 TIR yardım gönderdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bugüne kadar afet bölgesine 1852 TIR yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği’nden deprem bölgesine yardım desteği geldi.
Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat’tan bugüne, başta gıda maddesi olmak üzere 1852 TIR, öncelikle Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız.” ifadelerini kullandı.