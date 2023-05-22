Abone Ol

İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 TIR yardım gönderdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bugüne kadar afet bölgesine 1852 TIR yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 TIR yardım gönderdi

İstanbul Valiliği’nden deprem bölgesine yardım desteği geldi.

Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat’tan bugüne, başta gıda maddesi olmak üzere 1852 TIR, öncelikle Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığı deprem de durduramadıİlginizi ÇekebilirBakanlığı deprem de durduramadıAdana'da korkutan deprem (Son depremler)İlginizi ÇekebilirAdana'da korkutan deprem (Son depremler)Kahramanmaraş ve Adana'da korkutan depremler! Naci Görür'den açıklama geldiİlginizi ÇekebilirKahramanmaraş ve Adana'da korkutan depremler! Naci Görür'den açıklama geldi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam